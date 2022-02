Massara: «Inter, meriti Inzaghi enormi! Meno critiche: ricordiamo una cosa»

L’Inter è in crisi di risultati con una sola vittoria nell’ultimo mese, vale a dire quella con la Roma in Coppa Italia. Dario Massara a Sky Sport ci tiene a sottolineare che forse le critiche nei confronti della squadra di Inzaghi sono eccessive.

SQUADRA DIVERSA – L’Inter ha smarrito la vita del gol e della vittoria, perdendo la vetta della classifica in Serie A. Il giornalista Dario Massara crede che le critiche nei confronti della squadra di Simone Inzaghi siano per certi aspetti eccessive: «Dobbiamo ricordarci che ha perso Romelu Lukaku e Achraf Hakimi ed è una squadra diversa da quella dello scudetto. Poi Samir Handanovic e Stefan de Vrij stanno perdendo qualcosa, quindi il merito di Inzaghi è gigantesco secondo me. Non ha riserve all’altezza e anche negli undici titolari per me il Napoli è più forte dell’Inter. Forse dobbiamo aspettarci qualcosa in più dalla squadra di Luciano Spalletti ed essere meno critici con l’Inter, ricordandoci che è una squadra diversa dalla scorsa stagione».