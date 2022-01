Massara: «Inter, mai rinunciare a Dzeko! Fortissimo e troppo intelligente»

Dario Massara, ospite negli studi di Sky Sport 24, elogia le qualità di Dzeko. Per il giornalista, l’attaccante dell’Inter è molto forte tecnicamente e troppo intelligente calcisticamente

RISORSA − Massara non ha dubbi sulle qualità dell’attaccante dell’Inter: «Edin Dzeko sta facendo una buona stagione. È un giocatore a cui l’Inter non deve rinuncerei mai, perché fa un lavoro incredibile. È in grado di abbassarsi per iniziare l’azione dal basso ma sa anche dare profondità alla squadra. Tecnicamente fortissimo e calcisticamente troppo intelligente, qualche partita senza segnare glielo possiamo concedere».