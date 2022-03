Massara: «Inter? Lo straordinario era essere davanti a tutti! Inzaghi…»

Dario Massara, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter, impegnata dopo la sosta contro la Juventus. Secondo il giornalista, lo stop per le Nazionali, sarà utile alla squadra di Inzaghi

SOSTA – Queste le parole di Dario Massara: «La sosta dovrà aiutare i calciatori più importanti dell’Inter a ritrovare la condizione, fiducia ed un pò di lucidità che sono mancate. L’assenza di Brozovic pesa tanto, ma non può essere l’unica spiegazione. Pesa non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per il carisma. È calato il rendimento di Barella, di Lautaro Martinez. Io ho visto il clic nel corso di Inter-Liverpool: 80′ giocati bene, ma perdere 0-2 ha tolto qualche certezza in più. Ricordiamo sempre che lo straordinario era prima, quando i nerazzurri erano davanti a tutti. La squadra ha perso, in estate, Hakimi, Lukaku ed Eriksen. La squadra è ancora in lotta per lo scudetto, Inzaghi non può essere messo in discussione».