Massara: «Inter-Juventus difficile da leggere. Barella pericoloso»

Dario Massara, ospite a Sky Sport24, ha parlato del derby d’Italia in programma domenica tra Inter e Juventus individuando la possibile favorita. Il giornalista ha poi indicato in Barella un possibile uomo match.

LETTURA DIFFICILE − Dario Massara ha parlato del derby d’Italia che andrà in scena domenica sera a San Siro. Il giornalista ha individuato la sua papabile vincitrice e ha poi indicato Barella come possibile uomo chiave della partita: «Inter-Juventus? Fatico a leggerla questa partita, l’Inter ha speso di più credo in Europa. La Juventus ha gestito a Friburgo. Premio la squadra di casa, a cui do un piccolo vantaggio e può essere la partita giusta anche per Nicolò Barella, che potrebbe essere pericoloso anche in zona gol».