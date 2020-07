Massara: “Inter, Conte farà le sue richieste! Passo indietro in un solo caso”

Condividi questo articolo

Conte ieri nell’immediato post-partita di Inter-Torino si è espresso con toni decisamente più pacati e distesi. Dario Massara – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – fa il punto sulle idee del tecnico nerazzurro e su quelle che potrebbero essere le sue decisioni. Di seguito le sue dichiarazioni

INTENZIONI – Antonio Conte a fine stagione si confronterà con l’Inter per capire come andare avanti insieme. Dario Massara fa il punto sulle intenzioni del tecnico nerazzurro: «Conte farà delle richieste. Sì che adesso si è velocizzato il terreno di confronto, ma nel chiarimento a fine stagione spiegherà quali sono le sue idee per costruire una squadra vincente. Quindi si passerà dalla teoria alla pratica, con nomi e cognomi. Se Conte non dovesse essere accontentato in una buona percentuale, allora potrebbe decidere di fare un passo indietro».

ESPERIENZA – Conte preferirebbe avere una rosa composta sia da giocatori giovani che esperti, sottolinea Massara: «Ormai non è più un mistero, Conte punta a giocatori come Arturo Vidal. Non solo per il giocatore in sé, ma per quello che rappresenta. Quindi abitudine a vincere e leadership. Tornerà a fare le sue richieste spiegando il perché ha bisogno di certi giocatori. Il lancio di Alessandro Bastoni è stato velocizzato dall’impatto poco positivo di Diego Godin. Conte non si è mai tirato indietro, ma preferisce avere una rosa composta sia da giocatori esperti che giovani».