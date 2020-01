Massara: “Eriksen, Mourinho non può più bluffare. Inter, Politano chiave”

Condividi questo articolo

Il punto sul mercato nerazzurro con il telecronista di “Sky Sport”, Dario Massara. Christian Eriksen e Matteo Politano, ma anche Fernando Llorente, Olivier Giroud. Ecco tutti i nomi sul tavolo.

STRETTA FINALE – Ore infuocate per il calciomercato dell’Inter. I nomi sul tavolo sono più o meno gli stessi, ma arrivano novità fresche minuto dopo minuto. Dario Massara, telecronista di “Sky Sport”, ha fatto il punto della situazione in casa nerazzurra: «Per quanto riguarda Matteo Politano, va registrato il sorpasso netto del Napoli sulla Roma. I partenopei vorrebbero comprarlo a titolo definitivo. L’accordo sembra molto vicino (QUI i dettagli). Da capire se nell’affare rientrerà anche Fernando Llorente. L’Inter cercava Olivier Giroud, ma l’inserimento del Napoli potrebbe portare ad un altro esito in attacco. Christian Eriksen? Ennesimo bluff di José Mourinho (QUI il motivo). Le pressioni del danese, sul presidente Daniel Levy, stanno convincendo il Tottenham. Da domani la trattativa potrebbe accelerare e si parlerà concretamente del trasferimento di Eriksen all’Inter. La forbice tra richiesta e offerta si è notevolmente accorciata».

DETTAGLI – Chiosa finale su Victor Moses, ancora in attesa dell’ufficialità per potersi allenare: «Mancano alcuni dettagli burocratici, ma ha passato le visite mediche e i test di condizione ad Appiano Gentile. C’è da sistemare qualcosa nel contratto, se ne stanno occupando gli avvocati Pierfilippo Capello e Andrea Bozza. Si attende solo l’ufficialità. In uscita? Valentino Lazaro è vicinissimo al Lipsia, che ha sorpassato il Newcastle. molto probabilmente lo rivedremo in Bundesliga».