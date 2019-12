Massara: “Conte, l’aiuto dal mercato arriva sicuro. Un cambio nell’Inter”

L’Inter di Conte si prepara anche per il mercato di gennaio, dove sarà necessario completare la rosa con qualche innesto. Il giornalista Dario Massara ha parlato a Sky Sport 24 anche di una novità positiva vista nei nerazzurri, anche domenica dopo l’1-1 con la Fiorentina.

CRESCITA – Dario Massara vede buone prospettive dall’Inter per il 2020: «L’aiuto dal mercato arriverà sicuramente, Antonio Conte lo chiede da un po’ di tempo. Quello che mi sembra cambiato nell’Inter è un po’ la mentalità, nel senso che prima bastava una sconfitta a creare fantasmi, a creare casi e polemiche. Invece oggi è preso tutto con più filosofia e con la mentalità vincente. Può capitare un passo falso, ma si lavora subito per rialzarsi. Non sono state fatte tragedie dopo l’1-1 di Firenze, eppure era una partita che pensava di aver chiuso sullo 0-2, poi annullato, i gol mangiati eccetera eccetera. Poi ha subito l’1-1 al 92′, dopo l’uscita dalla Champions League poteva essere un colpo duro. Invece, anche a livello di reazione nel post partita, è una squadra che ha reagito in maniera matura. Il primo grande passo penso che Conte l’abbia già fatto. Sappiamo qual è la psicologia di Conte, che spesso anche alla Juventus e al Chelsea ha vinto col minimo scarto».