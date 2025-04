Massara: «Asllani e Calhanoglu titolari in Parma-Inter, aiuterà! Curioso»

Confermata la presenza di Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani titolari in Parma-Inter. Un’occasione importante per il giovane regista albanese, che potrà crescere al fianco di un giocatore esperto e fondamentale come il turco. Questo il pensiero del giornalista Dario Massara presente su Sky.

TANTE SFIDE – Dario Massara prima di Parma-Inter ha parlato così riguardo i tanti impegni ravvicinati dei nerazzurri: «Secondo me Inzaghi soffre di più quando ha tanti giorni per preparare le partite. Secondo me l’Inter è una squadra che si allena di più giocando le partite ufficiali e no rimanendo ad Appiano Gentile. Non soffre il doppio o il triplo impegno. Sa perfettamente come gestire le forze all’interno della partita stessa».

Asllani titolare con Calhanoglu, scelta curiosa ma interessante

ENTRAMBI TITOLARI – La scelta di puntare su Calhanoglu titolare in “coppia” con Asllani potrebbe rappresentare una vera svolta per la crescita tattica dell’albanese, spesso messo a confronto con uno dei calciatori più irrinunciabili dell’intera rosa. Questo il pensiero del collega: «Sono incuriosito dalla presenza di Asllani e Calhanoglu e insieme, penso che non possa che fare bene per Asllani avere un Calhanoglu vicino che può guidarti dal campo e non che ti possa dare consigli prima della partita e rileggerla dopo. Asllani è un ottimo giocatore, credo che abbia patito il confronto costante con uno che hai davanti e che è irrinunciabile per chiunque. Giustamente viene definito l’ago della bilancia della squadra, ma credo che con lui accanto possa fare bene e sono curioso di capire come si alterneranno».