Massa “grazia” Lukaku e fischia in ritardo il rigore: la moviola – TS

Serata difficile per l’arbitro Massa che ha un gran bel da fare nel Derby d’Italia, soprattutto nel finale di gara per via della mega rissa

MOVIOLA – L’arbitro Massa si porta a casa un 5 in pagella secondo TuttoSport. Il grande errore del fischietto di Imperia è l’essere troppo tenero con Lukaku. Per quanto riguarda gli altri episodi, decisioni tendenzialmente corrette. Al 34′ Bremer non tocca con la mano, mentre 3′ dopo l’indagato è Fagioli, che però ruba palla con la pancia a Dimarco. Corretta l’ammonizione per Brozovic al 40′ per proteste dopo un fallo di Acerbi su Vlahovic. Il rigore al 48′ è corretto: Bremer cerca la palla con la testa ma la sfiora con la mano destra. Massa aspetta un po’ e poi fischia. Dopo il gol, Lukaku esulta in maniera polemica: doppio giallo ed espulsione per il belga.

Fonte: TuttoSport