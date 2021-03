Maspero: «Aguero-Inter? Non credo in panchina. Conte non lascia nulla»

Aguero stasera ha dato l’annuncio del suo addio a fine stagione al Manchester City (vedi articolo). Il Kun si svincolerà a fine stagione, ma secondo Riccardo Maspero è difficile vederlo all’Inter. Queste le dichiarazioni dell’ex centrocampista, ora allenatore, nel corso di “Sportitalia Mercato”.

OPZIONE DIFFICILE – Da ora in poi parte la caccia a Sergio Aguero, col Kun che sarà uno svincolato di lusso. Per Riccardo Maspero, però, è difficile che il futuro dell’argentino sia nerazzurro: «All’Inter dove metti Aguero, a fare la terza punta? Non credo proprio che accetti un ruolo da panchinaro. Viene via da una squadra dove gioca poco, di conseguenza altre soluzioni non so se possano valere».

IN RECUPERO – Maspero ritiene che per l’Inter, Aguero o no, il finale di stagione sarà valido: «Il virus ha colpito una settimana prima, così ha avuto un’ulteriore settimana per sistemarsi. Adesso c’è Antonio Conte al timone della squadra, è già bravo di suo: quando arriva in vetta non lascia scappare la presa. Potendo rientrare con l’Inter e vincere sulla Juventus per me lui non lascia nulla al caso».