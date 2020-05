Mascara: “Tifo Inter, spero Lautaro Martinez resti. Segnare a San Siro…”

Giuseppe Mascara, ex attaccante con una lunga carriera al Catania, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della sua fede nerazzurra, dell’Inter di Conte e dell’emozione speciale di giocare e segnare a San Siro.

GOL SPECIALE – Giuseppe “Beppe” Mascara, ex attaccante con un lungo passato nel Catania, ha parlato di uno dei gol più belli della sua carriera, segnata alla squadra per cui tifa: «Uno dei gol più belli lo feci all’Inter a San Siro ma non servì per vincere. Eravamo alle prime giornate in Serie A. Sono un tifoso nerazzurro, trovarmi lì in quello stadio è stato speciale».

TORNARE IN ALTO – Mascara ha poi anche paragonato la squadra allenata da Mourinho nel 2010 a quella di Antonio Conte: «L’Inter di oggi ha il collettivo, ha un grande allenatore come Antonio Conte, ma dopo tanti anni che non si vince ci vuole del tempo per amalgamare tutto. Mourinho s’è ritrovato con grandi campioni, li ha fatti remare tutti dalla stessa parte. Ci vorrà del tempo per tornare in alto. Spero che Lautaro Martinez resti per tanti anni, è un grande giocatore, sta facendo la differenza».

Fonte: TMW Radio