Marusic in extremis. La Lazio torna a vincere: Lecce steso 2-1

La Lazio di Marco Baroni trova la vittoria dopo la brutta sconfitta in Serie A con l’Inter. I biancocelesti la spuntano per 2-1 ai danni del Lecce.

TRE PUNTI – Si è chiuso con una vittoria per 2-1, la sfida del sabato sera tra la Lazio di Baroni e il Lecce nella cornice del Via del Mare. Primo tempo giocato alla pari tra le due squadre, con la Lazio che ha provato a prendere le misure sin dall’inizio e rialzarsi dopo la debacle in Serie A contro l’Inter. Dopo una prima parte giocata in equilibrio, la Lazio passa in vantaggio nei minuti di recupero del primo tempo grazie al rigore perfetto battuto da Taty Castellanos. La ripresa invece si apre con il Lecce che cinque minuti dopo il calcio d’inizio trova subito la via del pareggio. Tiro dal limite di Morente che non lascia scampo a Provedel. Nella ripresa però, è sempre più la Lazio a farsi vedere dalle parti della difesa salentina. All’87’ arriva invece il gol del nuovo vantaggio della Lazio. Azione confusionaria, palla che viene intercettata da Marusic che senza pensarci due volte lascia partire un bolide che si spegne all’angolino di sinistra. Al triplice fischio grande soddisfazione per i capitolini che mettono da parte almeno per un po’ la roboante sconfitta contro l’Inter.