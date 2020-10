Martorelli: “Nainggolan al Cagliari? Guardate le difficoltà che ci sono”

Giocondo Martorelli

Nainggolan al Cagliari dovrebbe concludersi entro le ore 20 di lunedì, termine ultimo del mercato, ma c’è ancora qualcosa da fare. L’operatore di mercato Giocondo Martorelli, intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”, ha fatto notare le difficoltà della trattativa.

ANCORA NON CHIUSA – Per Giocondo Martorelli questo è un mercato particolare: «Non essendoci disponibilità importanti le società hanno dovuto fare di necessità virtù. Tutto viene a pioggia, inevitabilmente vai a ritoccare situazioni già rodate. Guardate anche le difficoltà che ci sono state per Radja Nainggolan a Cagliari per trovare un’intesa».

