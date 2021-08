Martorelli: «Lukaku? Giusto cedere. Dopo Dzeko all’Inter serve un altro»

Lukaku è ormai del Chelsea e nella giornata di ieri ha anche salutato i tifosi dell’Inter (vedi articolo). Del trasferimento ne parla l’agente Giocondo Martorelli a “TuttoMercatoWeb”, ritenendo serva un altro attaccante oltre Dzeko.

ATTACCO NUOVO – Giocondo Martorelli, operatore di mercato, è dell’idea che l’addio di Romelu Lukaku fosse inevitabile: «Di fronte a un’offerta importante Lukaku ha preso la strada di Londra. L’Inter aveva necessità di fare cassa e se arriva un’offerta del genere è giusto cedere. Edin Dzeko basta? È un grande giocatore ma l’anagrafe non aiuta. L’Inter ha bisogno di trovare anche un altro attaccante perché il campionato è lungo e ci sono anche le altre competizioni. Anche Lautaro Martinez via? Dipende. Se il ragazzo non volesse prolungare il contratto la società sarebbe costretta a cederlo per non realizzare di meno in futuro».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo