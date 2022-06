Martorelli: «Lukaku, Dybala, Asllani 3 grandi colpi. Inter super competitiva»

Giocondo Martorelli, su Tmw, ha parlato del mercato dell’Inter e dei tre possibili colpi in fase di chiusura. Nonostante qualche perplessità, l’operatore di mercato spinge i nerazzurri su grandi livelli

MERCATO NERAZZURRO − Martorelli discute sui movimenti dell’Inter: «Asllani, Dybala e Lukaku sarebbero tre grandi operazioni per l’Inter. Anche se credo che in attacco possa arrivarne solo uno. Marotta sta facendo qualcosa di importante. Oggi l’Inter se chiuderà tutti gli affari in corso sarà super competitiva».