Martorelli: «A Inzaghi e Allegri serve tempo. Rinnovi Inter? Uno su 3 via»

Giocondo Martorelli, su Tmw radio, ha espresso il suo parere sulle panchine di Inter e Juventus con Inzaghi e Allegri in crisi di risultati. Poi fa una considerazione sui tanti giocatori in scadenza tra i nerazzurri

NO CAMBI − Martorelli ritiene non necessario il cambio di panchina in casa Inter e Juventus: «Entrambe hanno allenatori bravi e con esperienza. Sono importanti entrambi e penso che abbiano anche delle attenuanti. Per Allegri bisogna capire se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Lo stesso si può dire per Inzaghi che lo scorso anno ha centrato 2 obiettivi su 3. Nel mancato scudetto ci sono alcune sue responsabilità. Credo che sappiano che devono dare di più ma hanno bisogno di tempo per farlo».

RINNOVI − Questo il parere di Martorelli sui diversi giocatori in scadenza nell’Inter: «Penso che l’unico che può rischiare di non essere coinvolto alla corsa al rinnovo sia De Vrij. Su Bastoni durante il mercato ha fatto notare la sua grande voglia di restare a Milano. Skriniar secondo me faranno di tutto per tenerlo, anche perchè bisogna partire dai giocatori più forti. Penso, perciò, che al massimo ne perdano 1 su 3».