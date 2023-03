Martorelli: «Inter ai quarti con sacrifici. Ha meritato nelle due gare»

L’Inter ha raggiunto i quarti di finale di Champions League soffrendo e non poco contro il Porto in Portogallo. Ne parla Martorelli, che analizza il doppio confronto

QUARTI MERITATI − Giocondo Martorelli, ai microfoni di TMW News, ha commentato la qualificazione dei nerazzurri: «Contento delle tre italiane ai quarti di Champions League. L’Inter, nella sua storia, riesce sempre a fare cose straordinarie per poi deludere in occasioni più semplici. Non mi stupisce, è arrivata ai quarti con tanti sacrifici. Non dobbiamo soffermarci solo sull’ultima partita, ma nelle due gare credo che l’Inter abbia meritato. Negli ultimi 10 minuti è vero che il Porto ha fatto soffrire i nerazzurri, che ne sono usciti con fortuna e con la bravura di Onana. Ma il sacrificio alla fine ripaga».