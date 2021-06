Martorelli: «Inter, per Hakimi offerte difficili da rifiutare. Ma pure da fare»

L’Inter questa estate riceverà offerte importanti difficili da rifiutare per i propri gioielli. Questa l’opinione del noto agente Martorelli dagli studi di “Sportitalia Mercato”.

OFFERTE IMPORTANTI – Giocondo Martorelli non ha dubbi, il mercato dell’Inter passerà per forza di cose dalle cessioni importanti, ecco le sue parole: «I dirigenti dell’Inter hanno più volte spiegato che si potrà fare mercato solo in presenza di uscite pesanti. Se non si riesce a cedere giocatori per fare cassa, non si potrà acquistare. Il nome che gira è quello di Achraf Hakimi, per il quale si parla di un’offerta molto importante, quasi ottanta milioni. Cifra difficile da rifiutare anche per società importanti come l’Inter. Ma difficile anche da tirare fuori per squadre come il Paris Saint-Germain in questo mercato». Sull’esterno marocchino resta forte l’intesse dei francesi ma nelle ultime ore sembra avanti il Chelsea, anche se le parti sono ancora lontane (vedi articolo).