Martorelli: «Inter, non ci saranno grandi investimenti. Rosa va rinforzata»

L’Inter sta affrontando una fase delicata della propria campagna acquisti, si stanno facendo delle attente valutazioni prima di operare in entrata. L’operatore di mercato Martorelli, intervistato da “TuttoMercatoWeb”, ha fatto il punto della situazione.

ROSA DA ARRICCHIRE – Queste le dichiarazioni di Giocondo Martorelli sul mercato dell’Inter e sull’organico affidato a Simone Inzaghi: «L’Inter sta cercando giocatori in prestito. La rosa è già competitiva, andrà arricchita. Ma non ci sono le condizioni economiche per spendere grandi cifre». Il club meneghino dovrà cercare di rinforzare la squadra attraverso prestiti e scambi, operazioni non semplici ma necessarie in questa fase della storia nerazzurra.

Fonte: Tutto Mercato Web – Alessio Alaimo