Martorelli: «Inter, il derby dimostra che non ha nulla da invidiare al Milan»

L’Inter ha pareggiato per 1-1 il derby col Milan, rimanendo a sette punti dai rossoneri (e dal Napoli) dopo dodici giornate di Serie A. L’operatore di mercato Martorelli, intervistato dal sito TuttoMercatoWeb, mette comunque la squadra di Inzaghi in corsa per il titolo.

LOTTA PIÙ CHE APERTA – La Serie A è alla terza sosta per le nazionali con due squadre in testa dopo dodici giornate seguite dall’Inter. Per Giocondo Martorelli nulla è perduto per la formazione guidata da Simone Inzaghi: «Chi favorito per il titolo? Ci sono squadre fortemente avvantaggiate e mi riferisco a Napoli, Milan e Inter. I nerazzurri sono un po’ in ritardo ma il derby ha dimostrato che non hanno nulla da invidiare ai cugini».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo