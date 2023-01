Martorelli: «Inter, c’è da stringere i denti. A Inzaghi manca tanto Lukaku!»

Martorelli ha detto la sua sul momento dell’Inter. I nerazzurri contro il Parma hanno vinto a fatica. L’agente di mercato ha poi ribadito l’importanza di Lukaku

MOMENTO DIFFICILE − Giocondo Martorelli, su TMW News, si è espresso sul periodo complicato dei nerazzurri: «L’Inter era imbottita di molte alternative col Parma. I vari sostituti non hanno fatto una buona prova vincendo poi ai supplementari. È un momento in cui la squadra non sta facendo molto bene, sta mancando l’uomo su cui Inzaghi voleva fare più affidamento, ovvero Lukaku. Secondo me è un momento in cui devono stringere i denti e ritrovare la forma fisica migliore. Ci sono stati i Mondiali, è sempre difficile capire in che maniera hanno lavorato le squadre: se nell’immediato o se alla fine perché ci sono anche le coppe europee».