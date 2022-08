Martorelli: «Difficile trovare difensori top, vedi l’Inter con Bremer e Skriniar»

L’agente di mercato, Giocondo Martorelli, si è focalizzato sul tema difensori, molto discusso in questa finestra di mercato. Presa in ballo l’Inter e la questione Bremer-Skriniar

DIFFICILE − Martorelli sulla questione difesa: «Sappiamo quanto sia difficile andare a trovare difensori bravi. Basti vedere l’Inter che perso Bremer ha tolto dal mercato Skriniar. Oggi rischi di pagare tantissimi soldi per giocatori che non ti danno garanzie tecniche. Non mi sembra ci siano tante possibilità, evidentemente neanche i dirigenti viola le hanno trovate ma hanno scelto come l’Inter di puntare sul settore giovanile». Le sue parole a Firenze Viola.