Martorelli: “Conte non ritratta, evita! Con l’Inter non più normale, ma ora…”

Martorelli – procuratore sportivo -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, analizza il comportamento di Conte dopo le dichiarazioni successive a quelle di Bergamo. Il rapporto con l’Inter rischia di essere seriamente compromesso

RAPPORTO AL BIVIO – A differenza di altri, Giocondo Martorelli non vede ancora il bicchiere mezzo pieno dopo quanto successo: «Non mi sembra che Antonio Conte abbia ritrattato la sua posizione nei confronti di alcuni dirigenti dell’Inter, ha evitato questo discorso. Ha solo smentito la parte sulla Juventus (vedi articolo). E ribadito che intende rispettare il contratto con l’Inter. Si è messo nella posizione di poter dire alla società quali dirigenti non condividono il suo lavoro e viceversa. Altrimenti dovrà sopportare ancora questa situazione oppure prendere provvedimenti drastici sul suo futuro all’Inter. Il rapporto tra Conte e l’Inter non può continuare normalmente dopo le dichiarazioni sulla poca compattezza. Vuole che ci sia unione di intenti tra tutti. Anche il richiamo all’intervista di Luciano Spalletti è preciso, non si può più mettere la polvere sotto il tappeto. Bisogna per forza arrivare a un punto in cui decidere il da farsi con la società». Questa la chiosa di Martorelli sul rapporto Conte-Inter.