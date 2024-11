Martinez vede San Siro. Contro il Venezia potrebbe essere la prima scelta

L’Inter contro il Venezia potrebbe scendere in campo con alcuni cambiamenti. Uno tra tutti potrebbe essere Josep Martinez all’esordio in Serie A.

CAMBI – Simone Inzaghi, in vista della partita di domani sera contro il Venezia a San Siro, sta valutando ben cinque cambi dal primo minuto. Il tecnico piacentino, oltre alla possibile staffetta in attacco con Taremi sicuro titolare, darà spazio anche a Yann Bisseck in difesa, con Pavard che prende il posto di Alessandro Bastoni. L’azzurro si riposerà in vista poi della gara contro l’Arsenal in Champions League e contro il Napoli di domenica prossima. Con il centrocampo che rivede anche Hakan Calhanoglu, il dubbio primario per Inzaghi è se far esordire dal primo minuto anche Josep Martinez. Il portiere del Genoa, arrivato in estate per sostituire Emil Audero, spera presto di scendere in campo e iniziare a tastare il terreno in vista del futuro.

Josep Martinez sogna in grande. È arrivato il suo momento?

SOGNO – Josep Martinez, ufficializzato come nuovo portiere dell’Inter lo scorso nove luglio, è sceso in campo per quasi tutta la preparazione estiva per poi lasciare il posto al rientrante Yann Sommer impegnato con la Nazionale svizzera agli Europei in Germania. Martinez intanto scalpita da parecchie settimane e vorrebbe scendere in campo per guadagnarsi la fiducia di allenatore e tifosi. La risposta definitiva potrebbe arrivare al termine della rifinitura di oggi, con l’argentino che vestirebbe per la prima volta la maglia dell’Inter in Serie A. Il suo esordio a San Siro servirebbe anche a Yann Sommer, sempre titolare da quasi due mesi intensi e partite ogni tre giorni. A questo si aggiunge che Josep Martinez sarà il futuro primo portiere dell’Inter.