Martinez segue il futuro di Sommer e Chivu ha già deciso – CdS

Josep Martinez, dopo l’anno di apprendistato sotto l’egida di Simone Inzaghi in panchina e di Yann Sommer come primo, scalpita per salire di grado all’Inter. Ovviamente anche il portiere spagnolo segue le ultime sul futuro del portiere svizzero, come riporta il Corriere dello Sport.

SALIRE DI GRADO – Josep ‘Pepo‘ Martinez proprio oggi compie il suo anniversario all’Inter. Il 9 luglio dello scorso anno, l’Inter definiva il suo arrivo dal Genoa per circa 13 milioni di euro più bonus. Durante il suo primo anno di apprendistato in nerazzurro ha avuto la possibilità di mettere a referto dieci presenze (cinque in Serie A, quattro in Coppa Italia e una in Champions League). Lo spagnolo, classe 1998, segue il futuro di Yann Sommer, corteggiato dal Galatasaray. Se lo svizzero dovesse andare (ad oggi da escludere nonostante si trovi in Italia il vicepresidente dei turchi), allora Sommer diventerebbe subito il titolare del ruolo. Altrimenti, ci sarà un secondo e probabilmente ultimo anno di apprendistato, prima di prendersi le redini della porta interista dall’annata successiva.

Martinez scalpita per prendersi la porta dell’Inter: Chivu lo apprezza

APPREZZATO – Chivu, d’altronde, apprezza molto le qualità di Josep Martinez. E comunque vada la questione Sommer, Pepo avrà più spazio rispetto alla passata stagione. Come riferisce il Corriere dello Sport, sarà importante per lui trovare un nuovo equilibrio anche negli schemi di Chivu, impostando anche l’azione e giocando il pallone con i piedi se necessario.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.