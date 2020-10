Martinez Quarta: “Parlato con Zanetti, grato a lui. Mi riempie d’orgoglio”

Condividi questo articolo

Lucas Martinez Quarta

Martinez Quarta si è trasferito durante la sosta per le nazionali di ottobre dal River Plate alla Fiorentina. Il difensore argentino è stato presentato oggi dal sito ufficiale della società gigliata e ha voluto ringraziare Zanetti, che aveva parlato di lui quando era stato accostato all’Inter.

INIZIO – Lucas Martinez Quarta racconta il suo approccio con la Fiorentina: «Per me è un calcio nuovo e diverso, tuttavia mi sento pronto, altrimenti non sarei qui e sarà il tempo che dirà se mi serve o meno un adattamento. Io sono a disposizione del mister, mi sento bene. Ho giocato diverse partite dopo lo stop per la pandemia e penso di aver fatto bene e penso di essere pronto. Ho parlato solo una volta con Javier Zanetti e non ho avuto altri contatti con lui, ovviamente sono grato per le parole che ha speso per me, ma non c’è stato nient’altro. Ovviamente è stato un grande giocatore con una carriera fantastica e il fatto che abbia detto quelle cose di me, mi riempie d’orgoglio».

DIFFERENZE – Martinez Quarta cita un altro big dell’Inter: «Ho avuto modo di parlare del calcio italiano con tutti i miei compagni dell’Argentina. Quando sono arrivato ho potuto avere la conferma di quanto mi hanno detto: è un calcio molto tattico. German Pezzella mi ha parlato della rivalità con i vari club, soprattutto con la Juventus. Ovviamente il sogno di tutti è marcare grandi giocatori: non solo Cristiano Ronaldo, in Serie A ci sono anche Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic, Duvan Zapata… Tutti grandi giocatori che mi piacerebbe marcare».

Fonte: Viola Channel