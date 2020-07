Martinez Quarta: “Da piccolo seguivo Inter e Milan. Zanetti un riferimento”

Condividi questo articolo

Lucas Martinez Quarta, 24 anni, difensore centrale del River Plate, è uno dei giocatori più interessanti del calcio argentino, così come confermato dallo stesso Javier Zanetti poco tempo fa (vedi QUI). Il calciatore, intervistato da “Calciomercato.it” ha parlato ancora dell’ex capitano dell’Inter e della voglia di giocare in Europa.

INTER E MILAN – Lucas Martinez Quarta parla della possibilità di andare a giocare in Europa, parlando del suo sogno di giocare in Serie A, in particolare all’Inter o al Milan: «Arrivato il momento di andare in Europa? Può darsi. Ovviamente qualsiasi calciatore sudamericano sogna di arrivarci, è un altro dei desideri che mi piacerebbe realizzare, l’anno prossimo o quando si potrà. Ora penso solo ad allenarmi e dare il massimo per il River. Sono momenti complessi, il mercato sarà diverso dal solito e, per ora, ci sono solo indiscrezioni. Ho detto al mio agente di chiamarmi solo se dovesse arrivare qualcosa di concreto, in caso contrario preferisco non saperne nulla. Tante volte ti fai illusioni e le voci di calciomercato restano solo quello, voci. Da bambino mi piacevano molto Inter e Milan, in Spagna seguivo Real e Barcellona. Inter e Milan sono due grandissime squadre con un’enorme storia. Da qui a dire che ci sia qualcosa di concreto ce ne passa, ma a qualsiasi calciatore piacerebbe giocare in uno di questi due club».

SU ZANETTI – Martinez Quarta torna a parlare ancora di Javier Zanetti: «Lui è un punto di riferimento. È motivo d’orgoglio che un calciatore con la sua carriera dica questo di te, vuol dire che stai facendo le cose per bene e che devi continuare su quella strada. Lo ringrazio».

Fonte: Calciomercato.it