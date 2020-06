Martinez: “Lukaku voleva Conte e puÃ² ancora migliorare. Su Mertens…”

Martinez: “Lukaku voleva Conte e può ancora migliorare. Su Mertens…”

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” ha intervistato Roberto Martinez, ct del Belgio, che ha parlato dei suoi due attaccanti, Lukaku e Mertens.

DUE SPECIALI – «Il Belgio ricorderà a lungo Lukaku e Mertens: almeno 3-4 generazioni di giocatori saranno influenzati dal loro modo di stare in campo. Sono tecnicamente intelligenti, sanno sempre cosa dare alla squadra e come farlo. Dries crea tanto, Romelu è versatile: grazie a loro sappiamo adattarci a mille soluzioni, sono perfetti nel gruppo e incredibili come singoli».

LUKAKU E L’INTER – «Se mi aspettavo Lukaku così determinante nell’Inter? Sì, ne ero certo. Lo conosco molto bene, da quando aveva 19 anni: è un numero 9 unico, sapevo che aveva fame di arrivare in Serie A da molto tempo. Per mesi ha avuto nella testa l’idea di giocare in Italia e lavorare con un allenatore come Conte. Per lui è stato molto importante: ero convinto che Antonio gli avrebbe dato le istruzioni giuste per permettergli di esprimersi al massimo e tirare fuori il meglio delle sue capacità. E così è stato. E non è finita: penso che Romelu possa chiudere la stagione in modo incredibile».

SEMPRE MEGLIO – «I margini di miglioramento di Lukaku? Lui è un giocatore che vuol migliorarsi sempre, che vuole studiare: riguarda le sue partite, cerca sempre di fare meglio la volta successiva. Io però credo che il suo obiettivo debba essere quello di restare un attaccante che vede la porta e segna con continuità come ha sempre fatto. Da questo punto di vista Rom ha un talento unico».

IN COPPIA CON CHIUNQUE – «Chi vedrei bene con Romelu se partisse Lautaro Martinez? Non sarà un problema per lui cambiare compagno, Lukaku si può adattare a qualsiasi tipo di attaccante che gioca accanto a lui, non ha bisogno di uno o dell’altro. Ha un fisico straordinario, difende la palla, è forte sottoporta, da giovane ha giocato anche sulla fascia: è in grado di giocare in qualsiasi posizione d’attacco con qualsiasi attaccante vicino».

MERTENS CUORE NAPOLI – «Mertens ha scelto di rimanere al Napoli e credo che abbia preso la decisione giusta: Dries per il Belgio è stato importantissimo in questi anni, se noi siamo arrivati al numero 1 al mondo gran parte del merito è suo. È un giocatore che apprezziamo immensamente: poteva andare in ogni squadra del mondo, poteva scegliere di guadagnare tutti i soldi che voleva. Per me la sua scelta è una storia incredibile che fa bene a tutto il calcio italiano: Dries ha grandissime ambizioni, anche il Napoli con lui ha sempre grandi ambizioni».

FUTURI ALLENATORI – «Mertens e Lukaku stanno facendo i corsi per allenare. Sono già pronti per fare gli allenatori. Sono giocatori intelligenti, conoscono tutti i concetti fondamentali del calcio, hanno grandissima influenza sui compagni di squadra. Per me sono due fenomeni. Possono dare ancora tanto al Belgio e al calcio italiano e sono sicuro che potranno continuare così anche quando saranno allenatori».

PARTITA DA VEDERE – «Se domani vedrò Napoli-Inter? Certamente, sono eccitato. L’Italia è il primo Paese che ricomincia con la coppa: è un’opportunità fantastica per rivedere subito le squadre forti. In tutto il Belgio guarderanno la partita, ve lo assicuro».

Fonte: Carlo Angioni – La Gazzetta dello Sport