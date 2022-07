Martinez: «Lukaku di nuovo all’Inter? Aspettative alte ma ne ha bisogno»

Lukaku ha fatto nuovamente ritorno all’Inter dopo la parentesi di un anno al Chelsea. Il belga è pronto a riprendersi le chiavi di Milano. Il commento del CT del Belgio Roberto Martinez

TEST IMPORTANTE − Il CT Martinez si è espresso sul ritorno di Lukaku all’Inter: «A volte le cose in un club non vanno per un certo motivo. Era ora di trovare una soluzione e penso che la sua sia stata una buona scelta, sarà un test molto importante. Ha lasciato l’Inter con un titolo e adesso le aspettative saranno alte, ma ha bisogno di tutto questo».

Fonte: rtl.be