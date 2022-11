Martinez: «Lukaku insostituibile come Messi e Modric per le loro Nazionali»

Roberto Martinez, CT del Belgio, non ha dubbi sull’utilità di Lukaku per la sua Nazionale. Il centravanti dell’Inter, ancora out per un altro infortunio, rischia di saltare il Mondiale

INSOSTITUIBILE − Roberto Martinez non ha dubbi sull’attaccante dell’Inter: «Lukaku è insostituibile per il Belgio. Ci sono giocatori insostituibili come Messi in Argentina o Luka Modric in Croazia. Per noi, insieme a Thibaut Courtois e Kevin de Bruyne, è insostituibile. Se uno dei tre non gioca, dobbiamo cambiare il nostro modo di giocare. Nel caso in cui mancasse Lukaku, dovremmo forse giocare con più attaccanti». Le sue parole in conferenza stampa e riprese da Bola Vip.