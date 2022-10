Martinez (CT Belgio): «Lukaku vittima di sua versatilità. Differenza all’Inter»

Roberto Martinez, CT del Belgio, ha parlato di Romelu Lukaku, attaccante belga di proprietà del Chelsea in prestito all’Inter.

VITTIMA – Queste le parole a Talksport da parte di Roberto Martinez, CT del Belgio, su Romelu Lukaku, attaccante belga di proprietà del Chelsea in prestito all’Inter. «Rom è un giocatore che può giocare in molti sistemi diversi. È un numero 9, può correre dietro, e probabilmente è una vittima, a volte, della sua versatilità e del modo in cui viene usato a livello di club».

DIFFERENZA – Martinez ha aggiunto su Lukaku. «Ma è un giocatore molto stabile nella squadra nazionale, ha un ruolo enorme e un’enorme responsabilità per noi. Abbiamo visto una grande differenza quando è andato in Serie A, quando è andato all’Inter la prima volta. Penso che abbia sviluppato un grado di maturità che non avevo visto con lui – e ho lavorato con lui quando era un giovane giocatore all’Everton all’età di 19 anni».

MARCATORE – Infine Martinez su Lukaku. «È sempre stato un marcatore sensazionale e poi puoi scegliere quello che vuoi, puoi provare a guardare le cose che non ha, ma se hai un marcatore eccezionale con un vero grado di maturità, è sempre un giocatore molto importante da avere, specialmente nella nostra squadra nazionale».