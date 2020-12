Martinez (CT Belgio): “Lukaku ha maturitÃ  che non si vede spesso. Lui…”

Martinez (CT Belgio): “Lukaku ha maturità che non si vede spesso. Lui…”

Martinez Belgio

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato dell’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, sottolineando la maturità e forma del giocatore nerazzurro

DICHIARAZIONI – Queste le parole ai microfoni di VTM da parte di Roberto Martinez, ct del Belgio, sull’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, da lui definito «impressionante» per l’anno vissuto con la squadra nerazzurra e la sua Nazionale. «Mostra una maturità che non si vede spesso negli attaccanti. Di solito un marcatore è qualcuno che si concentra principalmente sul portare la palla in rete. Ma per Romelu Lukaku l’importante è vincere, essere lì per aiutare la squadra. Ed è quello che fa ogni settimana. È nel momento di forma migliore della sua carriera. Senza il minimo dubbio».

