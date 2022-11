Martinez (CT Belgio): «Lukaku convocato ma non in perfetta forma! Fiducioso…»

Roberto Martinez dopo aver ufficializzato la lista dei ventisei giocatori del Belgio che giocheranno il Mondiale (vedi QUI), in conferenza stampa ha parlato in particolare della scelta di chiamare Romelu Lukaku.

LA SCELTA – Romelu Lukaku è stato convocato dal Belgio nonostante l’infortunio subito con l‘Inter. Roberto Martinez, Commissario Tecnico dei “diavoli”, in conferenza stampa ha spiegato la sua scelta parlando delle condizioni dell’attaccante: «Difficile per me lasciare a casa alcuni giocatori, soprattutto ragazzi che sono in rosa da molto tempo. Lukaku non è in perfetta forma. Nei prossimi giorni parleremo con lui per capire quando tornerà a disposizione. Sta proseguendo le cure ma non sarà subito a disposizione della squadra. La sua situazione è simile a quella di Witsel alla vigilia degli ultimi Euro. O a quella di Kompany nel 2018. Detto questo sono molto fiducioso, credo che giocherà almeno uno dei tre match del girone».