Martinez (CT Belgio): “Lukaku sensazione ingiusta, ora reset. Un peccato”

Roberto Martinez CT Belgio

Lukaku è stato convocato in giornata da Martinez, commissario tecnico del Belgio, per le due partite di UEFA Nations League di inizio settembre (vedi articolo). Nella conferenza stampa di presentazione l’allenatore ha parlato della stagione del numero 9 dell’Inter, manifestando la sua delusione per la finale di Europa League.

IL RAMMARICO – Roberto Martinez è dispiaciuto per la finale di Europa League: «Nel calcio a volte hai quella sensazione di ingiustizia. L’ultima partita ti sembra molto diversa rispetto a quanto fatto. Romelu Lukaku è andato in Italia e ha pareggiato il record di Ronaldo (come straniero più prolifico nel primo anno all’Inter, ndr), segnando trentaquattro gol in stagione. Il livello di calcio, la leadership e la maturità che ha dimostrato è stata ottima. Ovviamente, quando arrivi in fianle, devi uscirne in maniera positiva. Credo che Lukaku ora stia cercando di superare la delusione per resettare gli obietitvi e avere altre finale davanti. Puoi immaginare che sia stato un giorno molto difficile, non solo per Lukaku ma per chi lo segue e per chi voleva che facesse bene. Dieci partite consecutive di fila in Europa League in gol, ha segnato anche in finale: quando guardi le sue statistiche ti rnedi conto di come la sua stagione sia stata un successo. È un peccato che il risultato non lo rifletta».