Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha parlato a Sky Sport di Lukaku, in gol contro la Finlandia (vedi articolo). I Diables Rouges finiscono nella parte di tabellone degli Azzurri e, in caso di qualificazione ai quarti, sfideranno l’Italia o l’Austria.

AL TOP – Roberto Martinez, dopo Finlandia-Belgio, ha grandi parole per il centravanti dell’Inter e della sua nazionale: «Qualsiasi cosa si possa dire su Romelu Lukaku, beh… È un giocatore che porto nel cuore e un vincente. In Italia ha vinto lo scudetto, l’avete visto per tutto il campionato. È un giocatore dalle idee molto chiare, che gioca un calcio molto fluido e fisico. Possibilità di trovare l’Italia ai quarti? Ora, guardando gli Europei, pensiamo solo agli ottavi. Arriviamo da una partita difficile, ora ci concentriamo solo sugli ottavi».