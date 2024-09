Martinez, arriva la tua ora a Monza? La possibilità – TS

Josep Martinez attende il momento per il suo esordio con la maglia dell’Inter. Monza potrebbe diventare il luogo della sua prima partita in maglia nerazzurra, da Tuttosport la chance.

NUOVI – Non sono solamente Piotr Zielinski e Mehdi Taremi a scalpitare per un’occasione dal primo minuto con l’Inter. Simone Inzaghi tiene tutti sugli attenti e a breve darà i minuti che servono ai giocatori per inserirsi nei meccanismi della squadra nerazzurra. Non tutti però hanno questo bisogno, perché ci sono ruoli che vanno trattati a modo come quello del portiere. Josep Martinez attende la sua prima partita con la maglia dell’Inter e l’obiettivo è uno in questo momento. tiene tutti sugli attenti e a breve darà i minuti che servono ai giocatori per inserirsi nei meccanismi della squadra nerazzurra. Non tutti però hanno questo bisogno, perché ci sono ruoli che vanno trattati a modo come quello del portiere.attende la sua prima partita con la maglia dell’Inter e l’obiettivo è uno in questo momento.

POSSIBILITÀ – L’estate di Martinez è andata piuttosto bene. L’ex Genoa ha sfruttato l’assenza di Yann Sommer fino alla partita con l’Al-Ittihad e ha avuto tempo a disposizione per impressionare l’allenatore. Lo svizzero resterà comunque il titolare in questa stagione, ma nelle prossime gare ci potrebbe essere il primo avvicendamento. A Monza l’ex Bayern Monaco potrà essere preservato per una settimana di impegni folli, che prevede l’incontro in Inghilterra con il Manchester City e il Milan pochi giorni dopo. L’ultimo acquisto è stato Tomas Palacios, ma il suo esordio tarderà sicuramente: deve ambientarsi e prima o poi l’occasione arriverà.

fonte: Tuttosport – Alessia Scurati