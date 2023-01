Martinenghi: «Idolo Sneijder! Ora sento spesso Bastoni. Tifo Inter, vi spiego»

Nicolò Martinenghi, nuotatore e campione plurimedagliato, in vasca continua a collezionare record e primati con determinazione. In un’intervista rilasciata al Matchday Programme di oggi (vedi QUI), ha spiegato la sua passione per l’Inter e il suo idolo Wesley Sneijder.

AMORE PER INTER – Nicolò Martinenghi spiega come nasce il suo amore per l’Inter, il suo idolo e altro ancora: «Quando ero molto piccolo il mio migliore amico tifava Inter e mi sono buttato a capofitto in questo mondo nerazzurro che poi non ho più abbandonato. Il mio idolo era Sneijder, quando giocavo a calcio amavo tirare le punizioni e lui in questo era un maestro. Oggi vivo le partite con spirito molto sportivo. La partita che sento di più è Inter-Barcellona della stagione del Triplete, una delle gare più incredibili che ho visto. Dell’Inter di oggi mi piace molto Bastoni, a volte ci sentiamo sui social».

Fonte: Matchday Programme Inter