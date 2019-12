Martina: “Inter vero problema per la Juventus, Vidal colpo straordinario”

Il “Corriere dello Sport” ha intervistato Silvano Martina, storico agente di Buffon. Ha parlato di Inter e del possibile colpo Vidal.

MERCATO IMPORTANTE – «Questo mercato di gennaio credo che sarà diverso dagli altri, lo impone la classifica. Da quanto tempo non avevamo un punto a punto per il primo posto? La Juve era abituata a dominare, adesso ha qualche problema. E il vero problema si chiama Inter, visto che Conte ha accorciato i tempi e non ha certo intenzione di fermarsi».

COLPO STRAORDINARIO – «Se l’Inter prendesse Vidal, farebbe un balzo straordinario. Perché Conte lo conosce, perché ha statura europea, personalità, gol e conosce benissimo la Serie A. Io credo che Marotta e Ausilio faranno di tutto per accontentare l’allenatore. Barella è un ottimo centrocampista, con Vidal al suo fianco lo dimostrerebbe ancora di più».

Fonte: Alfredo Pedullà – Il Corriere dello Sport