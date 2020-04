MartedÃ¬ assemblea di Lega, Serie A verso il ritorno in campo – CdS

Martedì assemblea di Lega, Serie A verso il ritorno in campo – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione in Lega Serie A. Il fronte del tornare a giocare è sempre più folto.

RIUNIONE IMPORTANTE – La prossima per il calcio sarà una settimana decisiva. E’ arrivato il momento di capire non tanto quando potrà ripartire ma soprattutto come. L’appuntamento fondamentale è quello di giovedì con l’esecutivo Uefa. Ma ci saranno tappe di avvicinamento, tra cui l’assemblea di Serie A di martedì. Sarà l’occasione per comprendere chi vuole effettivamente tornare in campo e chi invece ritiene sia il caso di chiudere tutto. Insomma si farà una sorta di conta.

FRONTE DEL SI’ IN VANTAGGIO – Il fronte del sì ha incassato qualche adesione in più rispetto a qualche settimana fa. Ad esempio il Bologna e soprattutto la Juventus, in precedenza neutrale. Sin dall’inizio questo gruppo è guidato da Lotito. Ora insomma c’è una maggioranza più sostanziosa. Unica indecisa la Sampdoria, ma da contrario adesso Ferrero è almeno disposto a discuterne. Il più battagliero resta Cellino. E tra gli oltranzisti c’è anche Cairo. Altri come Inter e Milan non si sono esposti.

VISIONI OPPOSTE – Alla fine è un discorso di interessi, da quelli di classifica a quelli economici. Soltanto Cellino garantisce di non averne, arrivando a promettere di non fare alcun ricorso in caso la classifica venisse cristallizzata. Trascorrere l’estate in tribunale è proprio ciò che la Figc vuole evitare. La SPAL ora per ultima come si comporterebbe? E c’è da scommettere che qualche società abbia fatto il ragionamento che chiudendola qui si potrebbe risparmiare di più per gli ingaggi dei calciatori. Chi invece spinge per tornare a giocare pensa che la stagione possa ancora regalare qualche soddisfazione e traguardo. L’esempio perfetto è la Lazio. Ma anche Roma, Napoli, Atalanta. Fermarsi vorrebbe dire smettere di sognare.