Marsiglia male e Carboni pure: con l’ultimo Angers pari e rossi!

Finisce 1-1 Marsiglia-Angers. Al Velodrome la squadra di De Zerbi non riesce a vincere una partita dal pronostico quasi scontato. Carboni male.

PARI E ROSSI – Al Velodrome di Marsiglia, i padroni di casa allenati dall’italiano Roberto De Zerbi incontrano il modestissimo Angers, ultimo in classifica con appena due punti raccolti dopo sei giornate. Ma il Marsiglia incappa in una giornata no e si conferma in difficoltà dopo il KO contro lo Strasburgo nell’ultimo turno (unico KO in stagione). La squadra di De Zerbi manda in campo dal primo Valentin Carboni. L’argentino, convocato dal CT Lionel Scaloni nella nazionale Albiceleste insieme a Lautaro Martinez, gioca dal primo minuto ma non riesce ad illuminare. L’Inter sul giocatore mantiene ancora un relativo controllo, potendolo riacquistare alla fine della stagione. Al Velodrome match difficile e strano con l’Angers che dopo 26′ perde Rao-Lisoa per rosso diretto. Ma invece di sfruttare la superiorità numerica, il Marsiglia fa pari: lo sciocco Maupay si becca un doppio giallo nel giro di tre minuti obbligando i suoi a giocare pure in 10 uomini. Il match si sblocca nella ripresa con Rowe al 51′, ma tre minuti più tardi trovano il pari a sorpresa con El Melali. Entra pure l’ex juventino Adrien Rabiot, ma niente da fare. Prestazione sottotono per Carboni, che non si fa il secondo tempo.

Marsiglia-Angers 1-1

51′ Rowe (M), 54′ El Melali