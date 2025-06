Marquinhos: «La Champions League non era un’ossessione, ma un obiettivo»

Marquinhos, ex difensore della Roma e attuale capitano del Psg, ha parlato a RMC Sport dopo l’incontro con il presidente della Repubblica francese.

SOGNO – Il capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos, ha parlato all’uscita dall’Eliseo dopo l’incontro con il presidente Emmanuel Macron della vittoria di ieri sera in finale di Champions League contro l’Inter. Queste le sue parole come riportato da RMC Sport: «Non rappresentiamo solo Parigi, bensì i colori della Francia. Vediamo la gioia negli occhi dei bambini, ispireremo le future generazioni. Essere al palazzo del presidente è un onore per me, perché si viene qui solo quando si vince. Il presidente è colui che ha iniziato tutto, Il Psg è un progetto che non si fermerà qui. Abbiamo sempre detto che la Champions League era un obiettivo, ma non un’ossessione. Ci siamo liberati di questa cosa, ma adesso dobbiamo continuare. Il calcio è anche questo, giorni difficili e giorni di gloria».