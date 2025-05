Marquinhos: «Inter mentalità incredibile, ma in finale vogliamo vincere!»

Marquinhos dopo il 2-1 al ritorno del PSG contro l’Arsenal, in un’intervista a Prime Video ha sottolineato la forza della sua squadra. Poi un commento anche sull’Inter.

VERSO LA FINALE – Marquinhos dopo aver conquistato la finale di Champions League dove giocherà con l’Inter, ha parlato così: «Meritiamo di arrivare in questa finale di Champions League. Oggi più gruppo e meno stelle? Tutto il cammino fatto fino ad oggi è servito, è stato bello quello che è successo per arrivare fino ad oggi. Che finale sarà contro l’Inter? Ero nervoso anche io da casa! Loro sono una grandissima squadra, c’è storia ed esperienza. Li conosco bene perché ho giocato in Italia, hanno una filosofia e sanno cosa fare in campo. La mentalità loro è incredibile. Avremo tempo per lavorare fino alla finale e capire cosa migliorare».