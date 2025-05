Marquinhos: «Guarderò l’Inter stasera. Sappiamo di cosa è capace»

Il capitano del Psg Marquinhos guarderà l’Inter giocare contro il Como in campionato. Il difensore, in conferenza stampa, ancora non è però concentrato sulla partita di Champions League.

FINALE! – Mancano ancora 90 minuti (potenzialmente) alle due squadre che si giocheranno la Champions League tra pochi giorni. Entrambe hanno ancora una partita da disputare. Marquinhos, capitano del Psg, ha parlato in conferenza stampa e ha spiegato l’attesa dei suoi compagni: «Sappiamo l’importanza della finale di settimana prossima, ma se ne parla più all’esterno che all’interno del nostro spogliatoio. Sappiamo di non poter cadere nella trappola di pensare già alla finale contro l’Inter piuttosto che alla finale di Coppa di Francia di domani. Penso che il messaggio sia chiaro all’interno del gruppo, anche l’allenatore ce lo ha dato. Parleremo della finale di Champions nei prossimi giorni, sappiamo l’importanza della partita. C’è grande eccitazione, ma prima dobbiamo pensare a domani. Una finale è sempre una finale e vogliamo vincere domani prima di pensare all’Inter. Il miglior modo di preparare la partita contro l’Inter è vincere la finale di domani. Marquinhos, guarderai la partita oggi? Guarderò la partita stasera, sappiamo di cosa è capace l’Inter. Non so se giocheranno i titolari, non ha senso pensare ora alla finale di settimana prossima».