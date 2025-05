Marquinhos avvisa l’Inter: «Champions League, non voglio perderla di nuovo»

Marquinhos durante la giornata dedicata al media day del PSG in vista della finale di UEFA Champions League contro l’Inter, ha parlato della sfida del 31 maggio.

PERCORSO LUNGO – Marquinhos a differenza della finale di Champions League del 2020 persa contro il Bayern Monaco, questa volta avvisa l’Inter: «Il percorso è stato lungo, a volte bello e a volte difficile. Ho vissuto tante cose qui, ho giocato con tanti giocatori e campioni, anche con alcune leggende mondiali. Porterò tutto quello che devo portare, ho lasciato passare l’opportunità di vincere la Champions una volta ed era lì in mano, non voglio farlo di nuovo. Voglio vincere e portare questo trofeo a Parigi e a casa, sarebbe la cosa più bella per me. Più difficile della finale del 2020? Quel PSG era forte forte, mi piaceva tanto, abbiamo fatto una stagione bellissima e con tante emozioni, anche se il contesto mondiale era un po’ strano. Questo PSG ha un’energia che porta ad essere ammirato per quello che fa in campo».

Marquinhos parla degli avversari

L’INTER IN FINALE – Il difensore brasiliano elogia gli attaccanti dell’Inter, ma non solo: «Marcus Thuram e Lautaro Martinez sono due grandissimi attaccanti, di altissimo livello. Non ho giocato contro Thuram negli ultimi anni, ma già quando era ragazzino faceva i danni. Ma tutti gli attaccanti che abbiamo affrontato in Champions sono molto forti, abbiamo lavorato per non farli segnare e in finale dovremo fare lo stesso. Per concretizzare tutto il lavoro svolto fin qua, vincere questo titolo sarebbe la cosa più importante. Abbiamo fatto tutto bene e alla grande, adesso sta a noi concretizzare e vincere questa finale».