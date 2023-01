Marotta vincente seriale! Quarto trofeo con l’Inter: tanti meriti – TS

Beppe Marotta si conferma un vincente seriale, L’AD ha conquistato il suo quarto trofeo da dirigente dell’Inter che, secondo Tuttosport, è tornata ai suoi fasti grazie anche all’operato del dirigente

FASTI – Se l’Inter è tornata a fare l’Inter il merito, secondo Tuttosport, è anche dell’AD Beppe Marotta. Dal suo arrivo in nerazzurro, nel 2018, il dirigente si è prodigato per far tornare il club nerazzurro ai suoi fasti, riuscendo a conquistare quattro trofei nonostante i problemi legati alla pandemia e alla situazione societaria. Il dirigente si conferma un vincente seriale: ai quattro trofei vinti con l’Inter vanno aggiunti i sette scudetti, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane conquistate con la Juventus. L’obiettivo, entro la scadenza del contratto (giugno 2025, ndr), è quello di regalare all’Inter la seconda stella.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino