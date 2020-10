Marotta sicuro su Lautaro Martinez: “E’ giovane, ha tutto davanti!”

Beppe Marotta Inter

Durante un evento all’Hotel Sheraton di Milano, Giuseppe Marotta ha parlato di molti talenti avuti nelle sue squadre. Tra questi, anche Lautaro Martinez, attuale numero 10 dell’Inter. Ecco le sue parole sull’argentino.

FUTURO – L’Inter e Lautaro Martinez sono destinati a un lungo e proficuo futuro assieme. I nerazzurri hanno respinto con fermezza gli assalti del Barcellona, durati per quasi dodici mesi. Giuseppe Marotta ha sempre detto che solo il pagamento della clausola avrebbe permesso l’addio dell’argentino. Ma questa condizione non incontrava il favore dei blaugrana. Pertanto, nulla di fatto, visti anche i problemi finanziari nel frattempo emersi dalla sede culé. Anzi, ora è quasi prossimo il rinnovo tra l’argentino e l’Inter, che vuole blindare uno dei suoi talenti. E queste parole di Marotta ne certificano l’attestato di stima da parte della società: «Lautaro è giovane e quindi ha tutto davanti per poter arrivare a un certo livello, ora è un po’ immaturo».