Marotta: «Siamo orgogliosi di Chivu! L’obiettivo rimane vincere»

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta è contento della scelta di Cristian Chivu, o per lo meno appare contento. Il suo primo intervento dopo l’annuncio ufficiale.

NUOVO ALLENATORE – Oggi l’Inter ha ufficializzato Cristian Chivu come allenatore per il Mondiale per Club e non solo. Il romeno guiderà la squadra nerazzurra per due anni dopo aver firmato il contratto di due anni, precisamente fino al 2027. Nei giorni scorsi il presidente Giuseppe Marotta si era già espresso senza scucirsi troppo. Stavolta Marotta stesso ha commentato a caldo l’annuncio e la novità relativa a Chivu: «Siamo orgogliosi di aver legato un nome storico dell’Inter al ruolo di allenatore. Le società di calcio moderno devono fare questa cosa perché dentro questo personaggio sono racchiusi valori necessari per raggiungere obiettivi anche sportivi. Siamo soddisfatti, orgogliosi e felici. Gli obiettivi? Sono i soliti. La storia dell’Inter lo dice: partecipiamo per vincere, poi se gli altri sono migliori come successo ci togliamo il cappello. Dobbiamo anche ricordare ancora una volta che arriverà in alto non è facile e non tutti ci sono arrivati in questi anni». L’esperienza è iniziata nel pomeriggio con il primo allenamento ad Appiano Gentile. Mercoledì ci sarà la partenza verso gli Stati Uniti per il Mondiale.