Marotta di ritorno alla Juventus? In arrivo i nomi, idea differente – TS

Negli scorsi giorni si è parlato di un eventuale ritorno di Marotta alla Juventus, lasciata a settembre 2018 per poi passare a dicembre all’Inter (vedi articolo). Secondo Tuttosport, nei nomi che saranno indicati per la nuova dirigenza ci saranno altri profili.

SOLO UNA SUGGESTIONE – La Juventus non sembra pensare a Giuseppe Marotta o ad altri ex come Alessandro Del Piero. È la certezza di Tuttosport, in vista del nuovo Consiglio d’Amministrazione che sarà votato il 18 gennaio. Entro un mese prima dovranno essere comunicati i nomi, col candidato presidente già indicato in Gianluca Ferrero (uomo di fiducia di Exor). I tifosi della Juventus vorrebbero Del Piero e Marotta, ma avranno una nuova dirigenza di tipo amministrativo, senza contatti diretti col mondo del calcio.

Fonte: Tuttosport – Guido Vaciago