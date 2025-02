Marotta ringrazia Antonello: «Un ricordo all’Inter ci unirà per sempre!»

L’Inter congeda Alessandro Antonello nel ruolo di CEO Corporate. Giuseppe Marotta gli dedica delle sentite parole d’addio.

DEDIZIONE – La lunga e vincente collaborazione tra Alessandro Antonello e l’Inter arriva ai titoli di coda. L’ormai ex CEO Corporate nerazzurro saluta il club con delle toccanti parole piene di riconoscenza. Giuseppe Marotta congeda il manager, dopo dieci anni di servizio in nerazzurro, dedicandogli un pensiero: «A nome di tutto il club e della famiglia nerazzurra, desidero ringraziare Alessandro per la sua grande dedizione al nostro club. Sul piano personale desidero inoltre riconoscergli le grandi doti umane che ho potuto apprezzare fin dal primo giorno in cui sono arrivato all’Inter».

L’affettuoso saluto di Marotta ad Antonello

RICORDO INDELEBILE – Giuseppe Marotta, diventato ora l’unico CEO dell’Inter, continua nella sua lettera di saluti ad Alessandro Antonello: «Il suo lavoro ha senza dubbio aiutato tutti noi ad iniziare questo periodo di vittorie. Tra i tanti trofei vinti insieme, penso che il giorno in cui abbiamo conquistato la Seconda Stella sarà per sempre un ricordo che ci unisce». Questo l’ultimo ricordo vincente che Marotta e Antonello condividono e che porteranno certamente dentro di loro per sempre. Adesso è la Roma ad aver bisogno del lavoro del manager italiano.