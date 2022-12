Marotta ricorda Mihajlovic: «Uomo dai grandi valori. Ci mancherà tanto»

Beppe Marotta, intervenuto nel corso dell’evento “Costruiamo il Futuro” ha ricordato Sinisa Mihajlovic, scomparso nelle scorse ore. Queste le parole dell’AD dell’Inter

RICORDO – Marotta ricorda così Sinisa Mihajlovic: «Lui è stata una persona che ha rappresentato tanto. Dal punto di vista sportivo era un combattente sul rettangolo di gioco, ricordate tutte le sue schermaglie che hanno fatto bene dal punto di vista agonistico. Ma lo è stato anche dopo, fuori dal campo: ha lottato contro questa malattia, che purtroppo ha avuto la meglio. Questo deve insegnarci che dobbiamo cogliere l’essenza della vita. Dobbiamo ricordarlo per quello che ha dimostrato da calciatore e da allenatore ma soprattutto come uomo di grandi valori. Il ricordo non può che essere piacevole, è una persona che ci mancherà tanto».